Haberler Yaşam Haberleri Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.10.2023 19:10 Son Güncelleme: 16.10.2023 19:20

Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç hayatını kaybetti

Kayseri’de akülü aracıyla yolda seyreden 28 yaşındaki Hakan Af, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğünü öğrenen annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç hayatını kaybetti

Kayseri'de Merkez Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde akülü aracıyla seyreden bedensel engelli Hakan Af, A.K'nin kullandığı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Hakan Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Hakan Af'ın annesi sinir krizleri geçirdi. Acılı anne "Ne olur bırakın oğlumu kucağıma alayım2 diyerek feryat etti. Kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alınırken, Hakan Af'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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