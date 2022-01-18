‘AKUT gönüllüsü olacaktı’

İzmir’de, misafirliğe gittiği apartmandaki yangına müdahale etmek isterken asansörde kalıp boğularak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Kaan’ın annesi Serpil Özkan, SABAH’a konuştu
İzmir'de misafirliğe gittiği apartmandaki dairelerden birinde yangın çıkınca yardım etmeye çalışırken yaşamını yitiren Kaan Yalçın'ın (27) annesi Serpil Özkan (50), "Oğlum çok yardımseverdi. AKUT için başvuru yapmıştı ve cevap bekliyordu" dedi. Gaziemir ilçesinde önceki gün Hasan Güven Caddesi'ndeki bir apartmanın üst katında yangın çıktı. Yangında dairede mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı. İddiaya göre yangın sırasında çığlıkları duyunca yardıma koşan Kaan Yalçın bulunduğu asansörde elektrik kesilince hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından asansörde hareketsiz yatarken bulunan Kaan'ın boğularak öldüğü belirlendi. Kaan'ın geçtiğimiz yaz, Muğla'daki orman yangınlarına giderek, söndürme çalışmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.
'İHMALSE, HESABINI SORACAĞIM'
Kaan Yalçın'ın annesi Serpil Özkan, "Oğlum, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun oldu. O gün yangın çıkan apartmana arkadaşlarını ziyarete gitmişti. Çığlıkları duyunca yardıma koşmuş. Ama elektrik kesilince asansörde mahsur kalmış. Eğer bir ihmal varsa hepsinin hesabını soracağım. Evladımı kaybettim. AKUT (Arama Kurtarma Derneği) gönüllüsü olmak istiyordu. Başvuru yapmıştı, cevap bekliyordu. Kısmet olmadı" dedi. Oğlunun çok yardımsever olduğunu anlatan Özkan, "Hayvanları çok seviyordu. Gece sokaktaki kedileri 'Üşümesinler' diye toplar eve getirirdi. Çevreye karşı duyarlı bir çocuktu. Yerlere çöp atanları uyarırdı. Yolda yürürken bir insan önünde düşsün, hemen ona yardıma koşar ve hastaneye götürürdü. Benim çocuğum herkese yardım etmek isteyen bir çocuktu" diye konuştu.
'CENGAVER GİBİ KOŞTURMUŞ'
Kaan'ın dayısı Sedat Özkan (42) ise şunları söyledi: "Yeğenim bir gün öncesinden o apartmana Önder abisini ziyarete gitti. O gece orda kaldıktan sonra sabah kahvaltı yapmışlar. Eve gelme hazırlığı yaparken 4. kattan dumanlar yükseldiğini görüyorlar. Cengaver gibi yangın çıkan daireye koşturmuş. Önder'le birlikte 4. kata kadar asansörle çıkmışlar. Koridorda yüzlerine duman gelmiş. Yüzleri yanmış. Sonra geri dönmeye çalışmışlar. Önder ile kapıcı apartmanı bildikleri için yönü kolayca bulabilmiş. Kaan ise apartmanı bilmediği için asansöre yönelmiş. O anda elektrikler kesildiği için asansörde mahsur kalmış. Dumandan boğularak ölmüş. 15 dakika sonra itfaiye ekipleri asansöre ulaştığında hareketsiz halde bulmuşlar."