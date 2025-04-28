Akyazı cinayetinde aile fertleri konuştu

Akyazı Küçücek Mahallesi'nde yaşanan olayda, 64 yaşındaki Turhan Kılıçkan ile damadı Y.O.A. (38) arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen tartışmada Kılıçkan, silahla damadına kurşun yağdırırken, Y.O.A., kendisine kurşun yağdıran kayınpederini yaklaşık 15 bıçak darbesiyle yaraladı.

İki taraf arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan K.G. isimli bir kişi de yaşanan arbede sırasında yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki yaralıyı da hastaneye sevk etti. Kılıçkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan damadı Osman Yusuf acar ile K.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kanlı olay sonrası Turhan Kılıçkan'ın amcasının oğlu İsmail Kılıçkan, damadı Hamza Duman ile oğlu Yiğit Kılıçkan açıklamalarda bulundu. Aile üyeleri, damadın uzun süredir eşi E.K. ve çocuklarına şiddet uyguladığını ileri sürdü. Ölen Turhan Kılıçkan'ın amcasının oğlu İsmail Kılıçkan, yaptığı açıklamada, "Öldürülen Turhan Kılıçkan'ın kızı Elif ile damadı arasında sürekli kavga olurdu. Damadı, şiddet uygulayıp bunu kayıt altına alarak eşinin annesine gönderiyordu. Olay gecesi telefonda tartıştıktan sonra damat konum atıyor. Babası da yanına gidiyor" dedi.

Aile, "Arabadan iner inmez damat, kayınpederini bıçaklamaya başlıyor. Babası da can havliyle silahını çekip damadın ayaklarına ateş ediyor. O anda da bize haber ulaştı. Biz gittiğimiz de biri ölmüş durumdaydı biri yaralıydı. Damat yattığı yerden 'kafama da sıksaydın ya' diye bağırıyordu. Kanun gereğini yapar biz adalete güveniyoruz kanun ne diyorsa odur. Orada jandarma teşkilatı geldi ambulanslar geldi görevini hepsi layıkıyla yaptı. Görev yapılırken de taşkınlık olayı olmadı. Bizim tarafımızda kimse rencide edilmedi. Emniyete saygılı olduk acımız var ona rağmen sakinliğimizi koruduk" dedi.

Ölen Kılıçkan'ın diğer damadı Hamza Duman ise, bir süredir süregelen şiddet olaylarından haberdar olduklarını söyledi. Duman, "Anne ve çocuklar defalarca darp raporu aldı. Çocuklar da babalarından şikâyetçiydi. Olaydan iki gün önce yine darp olayı yaşandı. Damat eve yalnız gitti, ancak arabadan iner inmez bıçak darbeleriyle saldırıya geçti. Kayınpeder savunmasız bir şekilde yere düştü ve sonrasında silahına davranabildi." dedi. Duman ayrıca, damadın geçmişte de benzer şiddet olaylarına karıştığını iddia etti.

Turhan Kılıçkan'ın küçük torunu Yiğit K. ise, "Babam geçen akşam beni dövdüğü için bu yara Şiddet uyguluyordu o yüzden eliyle sıktı vurdu kardeşim korkudan saklanmıştı" dedi. Damadı tarafından bıçakla öldürülen kayınpeder Turan Kılıçkan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karapürçek Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karapürçek İtfaiye Yanı Mezarlığına defnedildi.