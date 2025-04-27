Alabora olan balıkçı teknesinden denizde mahsur kalan 4 kişi son anda kurtarıldı

Aksu ilçesi Kumköy bölgesi açıklarında içersinde 4 kişi balıkçı teknesi olumsuz meteorolojik şartlar ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan dört kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Yakınımızda her hangi bir deniz aracı yok. Acil bizi kurtarın boğulmak üzereyiz" diyerek yardım istedi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığının Aksu Çayında konuşlu bulunan yüzer unsuru alarma geçti. Kısa sürede açıkta boğulmak üzere olan 4 kişiye ulaştı.

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından boğulmak üzere olan M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B. (37) denize atılan iple tekneye çekildi. Bilinci açık sağlıklı ve emniyetli bir şekilde deniz yüzeyinden alınarak Aksu Çayına karaya çıkartıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen 4 kişi, "Tekne bir anda sert dalga nedeniyle parçalandı. Boynumuzda bulunan cep telefonu ile 112 Acil Çağrı'yı aramayı başardık. Boğulmak üzere iken ekipler Hızır gibi yetişti" dilerek yaşadıkları şoku anlattılar.