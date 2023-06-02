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Giriş Tarihi: 2.6.2023 18:19 Son Güncelleme: 2.6.2023 18:43

Alacak kavgası kanlı bitti!

Kocaeli Kartepe İlçesinde, Engin Yılmaz (39) ile B.Y arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda vurulan Yılmaz, hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Alacak kavgası kanlı bitti!

Kartepe İlçesi Arslanbey Çepni Mahallesinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, aralarında geçmişe dayalı alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Engin Yılmaz ile B.Y arasında tartışma çıktı. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Y olay sırasında taşıdığı silah ile Yılmaz'ı vurarak olay yerinden kaçtı.

Silahla vurulan Yılmaz hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren zanlı B.Y, bir süre sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen B.Y tutuklandı. Engin Yılmaz ise Suadiye Merkez Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.

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Alacak kavgası kanlı bitti!
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