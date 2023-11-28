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Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:18 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:01

Alacak nedeniyle tartıştığı kadını tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti

Mersin'de F.E. (38), alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

DURHASAN ŞAHİN
Alacak nedeniyle tartıştığı kadını tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana gelen olayda F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti. Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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Alacak nedeniyle tartıştığı kadını tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti
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