Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar: 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:44 Son Güncelleme: 29.11.2024 10:56

Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar: 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da aralarındaki alacak verecek meselesinden 44 yaşındaki Emin Aktaş’ı sokak ortasında öldürüp kaçanlarında arasında olduğu 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde öldürdükleri kişiyle aralarında uyuşturucu alışverişi nedeniyle alacak verecek meselesi olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar: 4 şüpheli gözaltına alındı

Olay, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl mahallesinde 24 Kasım Pazar günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Emin Aktaş, silahlı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti; saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada saldırganların 35 plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri belirlendi. Otomobilden inen 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar |

KAÇMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih'te düzenlenen operasyonda olayda silah kullanan Şerif V.K.(25) ile ona yardım eden Şehmus Y.(37) gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Yunus E. Ç. ve Tuncay K.'da yakalandı. Şüphelilerden Şerif V.K.'nin daha önceden 3, Şehmus Y.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin Emin Aktaş ile aralarında uyuşturucu alışverişinden doğan bir alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler'den 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar: 4 şüpheli gözaltına alındı
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