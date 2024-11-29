Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar: 4 şüpheli gözaltına alındı

Olay, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl mahallesinde 24 Kasım Pazar günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Emin Aktaş, silahlı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti; saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada saldırganların 35 plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri belirlendi. Otomobilden inen 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar |

KAÇMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih'te düzenlenen operasyonda olayda silah kullanan Şerif V.K.(25) ile ona yardım eden Şehmus Y.(37) gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Yunus E. Ç. ve Tuncay K.'da yakalandı. Şüphelilerden Şerif V.K.'nin daha önceden 3, Şehmus Y.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin Emin Aktaş ile aralarında uyuşturucu alışverişinden doğan bir alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler'den 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.