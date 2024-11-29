Video Yaşam Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar |
Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar |

Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar |

29.11.2024 | 10:52

İstanbul Gaziosmanpaşa’da aralarındaki alacak verecek meselesinden 44 yaşındaki Emin Aktaş’ı sokak ortasında öldürüp kaçanlarında arasında olduğu 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde öldürdükleri kişiyle aralarında uyuşturucu alışverişi nedeniyle alacak verecek meselesi olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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