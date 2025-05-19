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Giriş Tarihi: 19.5.2025 18:22

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı, 4 gözaltı!

Sultanbeyli'de iki grup arasında alacak-verecek kavgasında taraflar birbirlerine taş ve şişelerle saldırdı. Bir kişi dükkandan aldığı döner bıçağıyla 21 yaşındaki şahsı yaralarken, gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavga anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı, 4 gözaltı!

Olay İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, taraflar birbirlerine taş ve şişelerle saldırdı. Şüphelilerden biri, çevredeki bir dükkandan aldığı döner bıçağıyla A.B.'yi(21) yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Döner bıçağıyla yaralanan A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.A.(21), K.Ç.(22), M.Ö.(21) ve M.B.'yi(26) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan döner bıçağı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şüphelilerin kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirlerine taş ve şişe attıkları, bir şüphelinin ise döner bıçağıyla yere düşen kişiye vurduğu görülüyor

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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı, 4 gözaltı!
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