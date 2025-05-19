Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı, 4 gözaltı!

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şüphelilerin kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirlerine taş ve şişe attıkları, bir şüphelinin ise döner bıçağıyla yere düşen kişiye vurduğu görülüyor