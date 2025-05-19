Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı, 4 gözaltı!

Olay İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, taraflar birbirlerine taş ve şişelerle saldırdı. Şüphelilerden biri, çevredeki bir dükkandan aldığı döner bıçağıyla A.B.'yi(21) yaraladı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Döner bıçağıyla yaralanan A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.A.(21), K.Ç.(22), M.Ö.(21) ve M.B.'yi(26) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan döner bıçağı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.