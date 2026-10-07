Alacak-verecek tartışmasında bıçaklı dehşet: 1 kişi öldü, 2 kardeş yakalandı

Olay, 6 Ekim'de Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Bıçakla yaralanan Ahmet Polat için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KARDEŞLER HASTANEDE YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayeti gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y.H. ve kardeşi V.H.'nin başka bir ilçedeki hastanede tedavi gördüklerini tespit etti. İki kardeş hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Polisin yaptığı araştırmada, olayın hayatını kaybeden Ahmet Polat ile iki şüpheli arasında yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Hastanedeki tedavilerinin ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli, "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.