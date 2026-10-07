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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:08

Alacak-verecek tartışmasında bıçaklı dehşet: 1 kişi öldü, 2 kardeş yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Maltepe Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde çıkan kavgada 26 yaşındaki Ahmet Polat, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin şüphelileri olduğu belirlenen kardeşler M.Y.H. (22) ve V.H.’yi (25) başka bir ilçedeki hastanede tedavi görürken yakaladı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak-verecek tartışmasında bıçaklı dehşet: 1 kişi öldü, 2 kardeş yakalandı
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Olay, 6 Ekim'de Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Bıçakla yaralanan Ahmet Polat için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KARDEŞLER HASTANEDE YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayeti gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y.H. ve kardeşi V.H.'nin başka bir ilçedeki hastanede tedavi gördüklerini tespit etti. İki kardeş hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Polisin yaptığı araştırmada, olayın hayatını kaybeden Ahmet Polat ile iki şüpheli arasında yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Hastanedeki tedavilerinin ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli, "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

#ZEYTİNBURNU
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