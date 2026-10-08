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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak-verecek tartışmasında kan aktı
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Zeytinburnu'nda çıkan tartışma cinayetle bitti. Olay, 6 Ekim'de Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 26 yaşındaki Ahmet Polat kavgada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayeti gerçekleştirdikleri belirlenen ve kavgada yaralanan M.Y.H. ve kardeşi V.H.'nin başka bir ilçedeki hastanede tedavi gördüklerini tespit etti. İki kardeş hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanedeki tedavilerinin ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli, "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

#ZEYTİNBURNU
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Alacak-verecek tartışmasında kan aktı
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