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Giriş Tarihi: 8.9.2024 13:47 Son Güncelleme: 8.9.2024 14:11

Alanya tünel çıkışındaki kaza can aldı

Alanya’da tünel çıkışında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya tünel çıkışındaki kaza can aldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki Dinek Mahallesi'nde bulunan tünellerin çıkışında kaza meydana geldi. Antalya istikametine giden 18 yaşındaki Serhan Arslan, kullandığı motosikletle direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel çıkışındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın ardından tünelden geçen diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralı olarak atlatan Ş. Z. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Arslan'ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alanya tünel çıkışındaki kaza can aldı
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