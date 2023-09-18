Alanya yangını söndürüldü

Yaklaşık 190 hektarlık alan zarar görürken Üzümlü ve Gümüşkavak mahallelerinde 1 ev yangından zarar gördü, 17 ev ise ilk anda boşaltıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar evlerine geri döndü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının ikinci günü havanın aydınlanmasının ardından 11 helikopter 10 uçak ile soğutma çalışmaları yeniden başladı. Bölgede AFAD ve ANDA arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra UMKE, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri jandarma ve belediyelere ait personel de çalışmalara destek verdi. Vatandaşların tamamı evlerine geri döndü.

AVRUPADA 1'İNCİ DÜNYADA 2'NCİYİZTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından Gazipaşa Havalimanı'nda konuşlu bulunan insansız hava aracı (İHA) komuta merkezine geçti. Yumaklı, burada Bayraktar TB2 İHA'dan gelen görüntüleri inceleyerek yangının etkili olduğu alanla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da 1. dünyada 2. ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.