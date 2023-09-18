Haberler Yaşam Haberleri Alanya yangını söndürüldü
Giriş Tarihi: 18.9.2023 09:49 Son Güncelleme: 18.9.2023 10:06

Alanya yangını söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesi Dim Barajı bölgesinde dün saat 12.00'de çıkan yangın havadan ve karadan süren 8 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Alanya yangını söndürüldü

Yaklaşık 190 hektarlık alan zarar görürken Üzümlü ve Gümüşkavak mahallelerinde 1 ev yangından zarar gördü, 17 ev ise ilk anda boşaltıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar evlerine geri döndü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının ikinci günü havanın aydınlanmasının ardından 11 helikopter 10 uçak ile soğutma çalışmaları yeniden başladı. Bölgede AFAD ve ANDA arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra UMKE, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri jandarma ve belediyelere ait personel de çalışmalara destek verdi. Vatandaşların tamamı evlerine geri döndü.

AVRUPADA 1'İNCİ DÜNYADA 2'NCİYİZTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından Gazipaşa Havalimanı'nda konuşlu bulunan insansız hava aracı (İHA) komuta merkezine geçti. Yumaklı, burada Bayraktar TB2 İHA'dan gelen görüntüleri inceleyerek yangının etkili olduğu alanla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da 1. dünyada 2. ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Başkan Erdoğan Türkevi'nde kabul etti: Elon Musk'a dikkat çeken çağrı...
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar: Terörle mücadelede kararlılık mesajı!
CHP'li Faik Öztrak ve Özgür Özel arasında MYK polemiği!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Son derece olumlu...
Ne Kürdü Nagehan?
İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
Son dakika haberleri: Dev derbide Trabzonspor rahat kazandı! Beşiktaş deplasmanda yıkıldı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya yangını söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA