Alanya’da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Güller pınarı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, İbrahim Ç. (26) ve Haris A. (26) ile Medeni Önem arasında kıraathanede başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Ç., yanındaki bıçakla Önem'i göğsünden ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Medeni Önem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın ardından 2 şüpheliler İbrahim Ç ve Haris A yakalayarak gözaltına aldı Medeni Önem'in cenazesi incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ç. ve Haris A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.