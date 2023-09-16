Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.9.2023 20:49 Son Güncelleme: 16.9.2023 21:50

Alanya’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

Alanya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada Seymen Coşkun hayatını kaybederken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Seymen Coşkun (20) ile A.Y. ve E.C.A. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi üzerinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. belinden çıkardığı tabanca ile Coşkun'u göğüs bölgesinden vurduktan sonra E.C.A. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

COŞKUN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ASAYİŞ EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALADI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri 24 saat geçmeden yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve E.C.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı
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