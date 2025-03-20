Alanya’da 130 bin Euro’luk tuzak!

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen Nitelikli Dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan sanık T.A, katılmazken avukatı hazır bulunurken mağdur Alman Kadın Bıance Lassman Avukatıyla duruşmaya katıldı. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Demirtaş Mahallesinde oturan Alman vatandaşı kadın Bıance Lassman Tercüman aracılılığı ile verdiği ifadesinde şunları söyledi.

2 KİŞİNİN ÜZERİNDE KEDAŞ KIYAFETİ VARDI

Alman Kadın, "Demirtaş mahallesinde bu olaydan önce evimin etrafında 5 kişi gezdiklerini uzaktan gördükten sonra evimin kapısına 2 kişi KEDAŞ elbiseleriyle gelip elektrik sayaçlarını inceliyorlardı. Bende Alanya'da Kedaş yok Akdeniz Elektrik var dedim hatta ASAT görevlisi de gördü oda anlam veremedim."

ELEKTRİK İÇİN GELEN İKİ KİŞİ BANA KAĞIDI İMZALATTIRDILAR

Alman Kadın ifadesinde, "Kedaş yazısı yazan elbiseli iki kişi bana sayaç numaraların olduğu kağıdı bana imzalamamı istediler bana küçücük yere imza attırdılar dosyayı düzeltirken telaşa kapıldılar. Daha sonra bana icra gelince Avukat tuttum" dedi.

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı duruşmaya katılan mağdur Alman Kadına sana imza attıran şüphelileri tanır mısın? diye sorması üzerine Alman kadın, "Görsem tanırım" diye cevap verdi.

MAĞDUR AVUKAT SANIK KENDİ İCRASINI ÖDEYEMEDİ

Alanya'da devam eden Nitelikli Dolandırıcılık davasında, Alman mağdurun avukatı, sanık T.A.130 bin Euro senedi nasıl işleme koyduğunun anlaşılmadığını belirtti. Mağdurun avukatı, sanığın ufak miktarlarda borçlarını ödeyemediğini ve icra sonucu birçok eşyasının haciz edilerek satıldığını ifade ederken, Alman müvekkilinin villasını almak için 130 bin Euro ödediği iddiası ise çürütüldü. Mağdurun avukatı, "Hiç kimse tapulu bir taşınmazı resmi sözleşme yapmadan almaz. Sanık sanki portakal alır gibi villa aldığını söylüyor" dedi. Ayrıca, sanığın senedin düzenlendiği tarihte birçok icra takibi olduğunu ve geçimini yakınlarının yardımlarıyla sağladığını. 'Sanığın en yüksek cezayla cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi.

MAHKEME BAŞKANI SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı savcılık, sanığın nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATI, "MÜVEKKİLİMİN ABİSİ HALCİDİR"

Sanık T.A avukatı, "Müvekkilinin durumunun iyi olduklarını, müvekkilinin Yurt dışında yaşadığını söyleyerek ifade vermek için yurt dışından gelebilir" dedi.

DURUŞMA 26 MART TARİHİNE ERTELENDİ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Nitelikli Dolandırıcılık duruşmasının eksiklerinin giderilmesi İcra Müdürlüğünden evrakların istenilmesine eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Mart tarihine ertelenmesine karar verildi.