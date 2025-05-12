Alanya’da 19 yaşındaki genç öldürüldü

Olay, Çıplaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirlenen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. (19) isimli şahıs av tüfeği ile Harun Köleoğlu'nu yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köleoğlu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybetti. Olayın ardından A.A. ve babası M.A. (45) gözaltına alındı.