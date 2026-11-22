Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde 2 aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan R.Ü. ve M.Ü. ile Suriye uyruklu R.E. ve S.E, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen R.Ü, İ.Ü, A.Ü. ve M.Ü. ile Suriye uyruklu S.E, R.E, O.E. ve M.S.E'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör