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Giriş Tarihi: 2.10.2024 11:32 Son Güncelleme: 2.10.2024 11:39

Alanya’da 20 yaşındaki gencin sahilde cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 20 yaşındaki Tuncay Kaplan’ın deniz kıyısında cansız bedeni bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 20 yaşındaki gencin sahilde cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde, meydana geldi. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz yattığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu Tuncay Kaplan'a (20) ait olduğu tespit edilen ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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Alanya’da 20 yaşındaki gencin sahilde cansız bedeni bulundu
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