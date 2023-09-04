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Giriş Tarihi: 4.9.2023 14:48 Son Güncelleme: 4.9.2023 15:39

Alanya’da 3 turistin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Alanya’da otomobil ile safari aracının çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 3 turistin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Alanya'da otomobil ile safari aracının çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.Ö'nün (39) jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

R.Ö'nün kullandığı otomobilin, dün R.Y idaresindeki safari aracıyla çarpışması sonucu, safari aracında bulunan Rusya uyruklu Olga Zhukova (61) olay yerinde, Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova (34) Kazakistan uyruklu 2 yaşındaki Symbat Nasipgali kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

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Alanya’da 3 turistin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı
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