Alanya’da 36 günlük bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı

Alanya'nın Hacet Mahallesi 605. Sokakta meydana gelen olayda Sabah saatlerinde, 5 katlı bir apartmanın 2. Katından 36 günlük bir bebeğin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Melisa Doğan isimli bebek sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 günlük bebek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis ekipleri, anne Melike Doğan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.