Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da 39 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 28.5.2024 12:21 Son Güncelleme: 28.5.2024 12:41

Alanya’da 39 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinin Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Aleksandra Tepliakova (39) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 39 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinin Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Aleksandra Tepliakova (39) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Tepliakova'nın hareketsiz yattığını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine otele ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tepliakova'nın yaşamını hayatını kaybettiğini belirledi.

Tepliakova'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da 39 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA