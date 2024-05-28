Alanya’da 39 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinin Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Aleksandra Tepliakova (39) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Tepliakova'nın hareketsiz yattığını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine otele ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tepliakova'nın yaşamını hayatını kaybettiğini belirledi.

Tepliakova'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.