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Giriş Tarihi: 9.12.2023 17:57 Son Güncelleme: 9.12.2023 17:59

Alanya’da anne ve oğluna çarpan sürücü tutuklandı

Alanya’da anne ve 2 yaşındaki oğluna çaparak ölümüne neden olan cip sürücüsü tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da anne ve oğluna çarpan sürücü tutuklandı

Kaza dün akşam Uğrak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. M.K. idaresindeki cip, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fatma İhtiyar olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Anıl ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü M.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Alanya’da anne ve oğluna çarpan sürücü tutuklandı
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