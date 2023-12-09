Alanya’da anne ve oğluna çarpan sürücü tutuklandı

Kaza dün akşam Uğrak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. M.K. idaresindeki cip, 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fatma İhtiyar olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Anıl ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü M.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.