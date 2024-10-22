Alanya’da annesini öldüren cani evlada ağırlaştırılmış müebbet

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Alanya'da 3 Mayıs 2023 tarihinde yaşandı. Alanya'nın Hacet Mahallesi, Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinin ikinci katında oturan Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polis kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in battaniyeye sarılı cansız bedenini buldu. Alanya Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerince, anne Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi cenaze aracıyla belediye morguna götürüldü. Soruşturma başlatan asayiş ekipleri komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman S'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman S. polis tarafından cinayet şüphelisi olarak her yerde aranmaya başlandı.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Süleyman S. 8 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Antalya, Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Kimlik sorgusu yapılmak istenen Süleyman S. kimliğinin üzerinde olmadığını ifade ederek, kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Süleyman S. annesini öldürdüğünü de itiraf ettikten sonra gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Alanya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI EVDE 1 GÜN GEÇİRMİŞ

Tartışmaların olay günü daha da arttığını anlatan Süleyman S. şunları söyledi: "En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01.30 saatleri sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben, 'Ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye kapattım. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında getirdi. Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile Antalya'ya doğru yola çıktım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi. Annesini öldüren şüpheli Süleyman S. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.