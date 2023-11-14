Alanya’da annesini öldüren cani evladın yargılanmasına başlandı

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, sanığın ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuklu Süleyman S. ise duruşmaya Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SANIK: "SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Söz verilen tanık Süleyman S., "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Ben iddianameyi okumadım. Mahkeme gününe kadar susma hakkımı kullanacağım, bir daha ki mahkemede kendimi orada savunacağım" diye konuştu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Annesini öldüren kardeşi Süleyman S.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Ümit S. de, "Cinayetten bir gün önce annemle konuşmuştuk. Doktora gidecektik. Bir şey istiyor musun dedim. 'Bana bir şey yapmasından korkuyorum' dedi. Sonra sabah aradım telefonu açmadı. Gece uyuyamadım. Sabah eve gittim. Kapıyı kimse açmayınca çilingir çağırdım ve eve girdik. Yatak odasına girdim. Elbise dolabını açtığımda annemin kanlı cesedi önüme düştü. Neden böyle bir şey yaptı. Ben geceleri uyuyamıyorum. Kardeşimden şikayetçiyim. Psikolojik sorunu yoktu ama uyuşturucu kullanıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"BEN BİR ŞEY YAPTIM SIR TUTAR MISIN? DİYE SORDU"

Tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı Ahmet K. İse, "Ceset bulunmadan 1 gün önce Süleyman beni aradı. 'Ben bir şey yaptım sır tutar mısın' dedi.Bende tutamam bana anlatma dedim. Eski eşine bir şey yaptı diye düşündüm. Çünkü eşiyle de sürekli tartışma yaşıyordu. Bana telefonda polisler bir şey yakalarsa deniz kenarında kendimi öldürüp denize atacağım demişti" dedi.

"SÜREKLİ TARTIŞTIKLARI İÇİN POLİSİ ARAMADIK"

Tanık Mücahit O. da , "1 Mayıs günü gece 01.30 gibi gürültü vardı. Ailecek korktuk. alt katta oturuyoruz biz. Tartışma 20-30 dk sürdü sürekli kavga gürültü olduğu için polisi aramadık. Ümit S.'nin feryat sesleriyle olayı öğrendik" şeklinde konuştu.

MAHKEME AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTEDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastası olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 7 Mart 2024 tarihine erteledi.