Alanya’da aşırı alkolden zehirlenen turist öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkol tüketen Oleksandır Bairakhtarov (45) ikametinde fenalaştı. Durumu fark eden ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bairakhtarov doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aşırı alkolden dolayı zehirlendiği düşünülen turistin kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi işleminden sonra belli olacak.