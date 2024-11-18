Gabar’da günlük petrol üretimi 57 bin varile çıktı: 2025 yılında hedef, 100 kuyu 100 bin varil!

Enerji eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yerli ve Milli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı. Bir dönem olaylar nedeniyle gidilemeyen Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini yaklaşık 2,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilmişti. Yüksek oranda petrol olduğu tespit edilen bin 850 rakımlı Gabar Dağı'nda ilk olarak bulunan petrol sahasına Şehit Esma Çevik ismi verildi.

Burada petrol çıkarma çalışmaları gece-gündüz demeden devam ederken, ikinci müjde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Bulunan ikinci petrol sahasına ise, Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi. TPAO büyük bir başarıya imza atarak, iki sahada 40 kuyu açtı. Kuyularda yapılan özverili çalışmalar sonucunda, günlük üretimde de her geçen gün artış yaşandı.

2025 YILINDA HEDEF 100 BİN VARİL

İki sahada günlük çıkarılan 57 bin varil petrol, önce borularla Gabar'da kurulan dev depolara aktarılıyor, Ardından ham petrol işlenmek üzere tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne naklediliyor. Öte yandan, Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, 2025 yılında 100 kuyu ve günlük üretimin de 100 bin varil olarak hedeflendiği belirtildi.

İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLADI

Artık petrolle anılan Şırnak'ta yer altı kaynaklarının çıkarılması istihdama da büyük katkı sağladı. İki sahada yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilirken, Gabar'da araçların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla 500 kilogram metre asfalt yol da yapıldı.