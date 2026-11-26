Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün saat 13.00 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Ay'ın (26) oturduğu binanın 5. katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Olayın ardından inceleme başlatan Alanya İlçe jandarma ekipleri olay anında evde bulunan erkek arkadaşı Metin E. (27) ve arkadaşı Gökhan G'yi (24) gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.