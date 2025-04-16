Alanya’da bebeğini ikinci kattan atan anne tutuklandı

Korkunç olay Hacet Mahallesi 605. Sokak'ta meydana geldi. Dün sabah saatlerinde, 5 katlı bir apartmanın 2. katından bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Yaralı bebek Melisa D. olay yerine gelen sağlık ekibince önce Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ardından helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 günlük bebek hayatını kaybetti.

ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bebeğin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba Serdar Doğan ve yakınlarına teslim edildi. Talihsiz bebeğin cenazesi Alanya'nın Bayırköy mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle anne M.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annenin daha öncede oturdukları evi yaktığı öğrenildi.