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Giriş Tarihi: 1.7.2024 00:18 Son Güncelleme: 1.7.2024 00:36

Alanya’da belediye personeli kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Cebir hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da belediye personeli kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki otomobil ile Ahmet Cebir (23) kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette sürücü Cebir ile otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Cebir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cebir'in Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hafif yaralı olan otomobil sürücüsü M.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

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Alanya’da belediye personeli kazada hayatını kaybetti
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