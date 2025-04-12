Alanya’da bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı

Alanya'da 10 Nisan Perşembe günü Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.T.(61) idaresindeki beton mikseri ile Aysel Yıldırım'ın (35) kullandığı bisiklet çarpıştı.
Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken, jandarma tarafından gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.T, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.