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Giriş Tarihi: 12.4.2025 21:52 Son Güncelleme: 12.4.2025 22:02

Alanya’da bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı

Alanya’da beton mikserinin çarpması sonucu 35 yaşındaki Aysel Yıldırım’ın hayatını kaybettiği kazada mikserin şoförü tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı

Alanya'da 10 Nisan Perşembe günü Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.T.(61) idaresindeki beton mikseri ile Aysel Yıldırım'ın (35) kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken, jandarma tarafından gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.T, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya’da bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı
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