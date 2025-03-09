Alanya’da çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otelin lojman inşaatında kalıp ustası olarak çalışan A.Ş. 3 katta çalıştığı sırada bastığı kalının kırılması sonucu yaklaşık 11 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
A.Ş'nin düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.