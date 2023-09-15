Alanya’da kan donduran cinayet! Boğazını kesip araç içerisinde uçurumdan attılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir trafik kazası ihbarı sonucunda bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş bir ceset gördü.

Olayın ardından bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede cansız bedenin Mustafa T'ye ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ceset savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Yakınları ölen Mustafa T. için gözyaşı dökerken bazı yakınları ise sinir krizi geçirirken ölen kişinin kimseyle husumeti olmadığını söyledi.

Olay yeri inceleme ekibi araçta parmak izi için çalışma yaparken polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı.