Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.12.2023 11:52 Son Güncelleme: 9.12.2023 11:53

Alanya’da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde cipin çarptığı Fatma İhtiyar (30) ile kucağındaki oğlu Anıl İhtiyar (2), hayatını kaybetti. İhtiyar’ın yanındaki 2 çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık görevlilerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Anıl İhtiyar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatma İhtiyar'ın, çocukları Abdulah (7), Emir (4) ve Anıl ile Uğrak Mahallesi'nde oturan kardeşinin ziyaretine giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
SON DAKİKA | BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Bunun sonuçları çok yıkıcı olur
Son dakika | ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener döner mi?
BUCM
Vladimir Putin, 2024'te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!
CHP, Kılıçdaroğlu’nu neden arayacak?
Başkan Erdoğan, Lula, Sanchez ve Attila İlhan
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da cipin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA