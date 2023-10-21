Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.10.2023 18:27 Son Güncelleme: 21.10.2023 19:16

Alanya’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya’da freni boşalan çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 temizlik işçisi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.K. (30) idaresindeki Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu yokuş aşağıya inerken freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada, kamyonun sürücüsü M.K. ile yanındaki temizlik işçilerinden İsmail Keleş (29) ve İ.Ö. (57) yaralandılar.

Vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla kurtarılan yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Keleş, doktorların tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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