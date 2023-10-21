Alanya’da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.K. (30) idaresindeki Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu yokuş aşağıya inerken freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada, kamyonun sürücüsü M.K. ile yanındaki temizlik işçilerinden İsmail Keleş (29) ve İ.Ö. (57) yaralandılar.

Vinç yardımıyla kamyonun kaldırılmasıyla kurtarılan yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Keleş, doktorların tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.