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Giriş Tarihi: 20.5.2025 17:24 Son Güncelleme: 20.5.2025 17:32

Alanya’da çöp konteynırına çarpan sürücüsü öldü

Alanya’da motosikletiyle çöp konteynırına çarpan 45 yaşındaki Fatih Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da çöp konteynırına çarpan sürücüsü öldü

Alanya'nın Seki Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Fatih Yüksel (45), idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan çöp konteynırına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yüksel, yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da çöp konteynırına çarpan sürücüsü öldü
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