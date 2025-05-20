Alanya’da çöp konteynırına çarpan sürücüsü öldü

Alanya'nın Seki Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Fatih Yüksel (45), idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan çöp konteynırına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yüksel, yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.