Alanya’da Emlak ofisinde silahlı saldırı

Antalya'nın Alanya İlçesi Saray Mahallesi'nde Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, saldırgan dayı ilhan Sönmez kendi aracıyla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin aracı bir süre sonra Atatürk Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

SALDIRGAN KAÇARKEN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Dayı İlhan Sönmez'in kaçtıktan kısa süre sonra sosyal medya hesabından uzun bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında; "İhanet, haksızlık, ahlaksızlık, kötülük, güven kaybı, adalet isteği gibi ifadeler kullanarak bazı kişilere yönelik ağır ithamlarda bulunduğu, "Artık dayanmak mümkün olmadı… Tüm sevdiklerim hakkınızı helal edin" şeklinde duygusal bir veda notu yazdığı görüldü. Bu paylaşımın, saldırganın kendini vurmadan dakikalar önce yapıldığı değerlendiriliyor.

ÇELİKLER CAMİİ'NDE KENDİNİ VURDU, YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşımın ardından kaçmaya devam eden dayı İlhan Sönmez Çelikler Camii yakınlarında kendi silahıyla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı halde bulduğu şahsa müdahale etti; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İlhan Sönmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis hem saldırı noktası hem de intihar bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Emlak ofisinde yaralanan 2 yeğeni Mehmet İbrahim Sönmez kadın yeğeni Deniz Şişman hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, hayati durumlarıyla ilgili net bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.