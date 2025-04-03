Alanya’da epilepsi hastası genç kız kriz sırasında boğularak öldü

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz olayda Yasemin Kiriş'i (24) evde yerde uzanır vaziyette gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kiriş'in epilepsi hastası olduğu ve kriz anında istifra etmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.