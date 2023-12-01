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Giriş Tarihi: 1.12.2023 15:11 Son Güncelleme: 1.12.2023 15:34

Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya’da kaldırıma çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi  ağır yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Avsallar Mahallesi'nde Gökhan Aktaş (36) idaresindeki plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan V.D.(27) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılardan Gökhan Aktaş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. V.D'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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