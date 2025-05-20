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Giriş Tarihi: 20.5.2025 10:21 Son Güncelleme: 20.5.2025 10:24

Alanya’da feci kaza: 2 ölü

Alanya’da seyir halindeki motosiklet park halindeki midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 2 ölü

Alanya'nın Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada. Kazım Alış (24) idaresinde motosiklet sağ şeritte park halinde bulunan midibüse arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Alış ile motosiklette yolcu olarak bulunan Medine Badirova'nın (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Alış ve Badirova'nın cenazeleri incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da feci kaza: 2 ölü
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