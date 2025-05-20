Alanya’da feci kaza: 2 ölü

Alanya'nın Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada. Kazım Alış (24) idaresinde motosiklet sağ şeritte park halinde bulunan midibüse arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Alış ile motosiklette yolcu olarak bulunan Medine Badirova'nın (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Alış ve Badirova'nın cenazeleri incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.