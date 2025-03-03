Alanya’da feci kaza! Pencereden düşen kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi Cikcilli Mahallesi'nde sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Azak oğlu Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 4. katındaki mutfak penceresinden düşen 53 yaşındaki Fatma S., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Fatma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ise henüz kaza mı intihar mı olduğu bilinmiyor. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.