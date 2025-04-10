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Giriş Tarihi: 10.4.2025 19:09 Son Güncelleme: 10.4.2025 19:13

Alanya’da feci kazada 35 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü

Alanya’da beton mikserinin altında kalan 35 yaşındaki bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kazada 35 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü

Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Türktaş (61) idaresindeki beton mikseri ile Aysel Yıldırım'ın (35) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken, jandarma beton mikseri şoförü Ahmet Türktaş'ı gözaltına aldı.

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Alanya’da feci kazada 35 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü
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