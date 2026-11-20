Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Moldovalı kadının yaşadığı eve gelen Türk erkek arkadaşı ile kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre, kısa sürede büyüyen tartışma sırasında erkek şahıs, Moldovalı kadını göğsünden bıçakladı. Şüpheli, olayın ardından adresten uzaklaştı. Evden gelen gürültüleri duyan komşular, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bıçaklanan Moldovya uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.