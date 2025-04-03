Alanya’da kayıp genç her yerde aranıyor

Alanya'da yaşayan Ali Güleşan, ailesine "Daha iyi bir iş bulacağım" diyerek evden ayrıldı. Ancak o günden bu yana kendisiyle iletişim kurulamadı. Ailesi, Ali'nin zaman zaman ruhsal dengesinin bozulabildiğini belirterek, durumunun ciddiyetine dikkat çekiyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp gençle ilgili tüm şüpheli noktaları kontrol ediyor. Mobil iletişim kayıtları, son görüntüler ve tanık ifadeleri değerlendirilirken, aile her türlü bilgiye ulaşmak için vatandaşların yardımını bekliyor.

AİLENİN YARDIM ÇAĞRISI: "ALİ'Yİ GÖRENLER BİZE ULAŞSIN"

Ali Güleşan'ın ailesi, oğullarının sağ salim bulunması için halktan destek istiyor. "Lütfen Ali'yi görenler, 0534 795 62 49 numaralı telefondan bize haber versin" diyen aile, herkesin duyarlı olmasını rica ediyor.