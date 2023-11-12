Alanya’da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya'da Şıhlar Mahallesi'nde bir arazide kepçe ile çalışma yapan Hayri Efe, kepçeden kamyonetine yakıt aktarımı yaptığı sırada, aracın el freninin çekili olmamasından dolayı geri hareket etmesi sonucu araç ile kepçe arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.