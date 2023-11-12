Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:20 Son Güncelleme: 12.11.2023 14:11

Alanya’da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Alanya’da çalıştığı arazide kepçe ile kamyonetin arasında sıkışan 27 yaşındaki Hayri Efe isimli işçi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya'da Şıhlar Mahallesi'nde bir arazide kepçe ile çalışma yapan Hayri Efe, kepçeden kamyonetine yakıt aktarımı yaptığı sırada, aracın el freninin çekili olmamasından dolayı geri hareket etmesi sonucu araç ile kepçe arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
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