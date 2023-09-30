Alanya’da konvoyda meydana gelen cinayete müebbet

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen konvoydaki cinayetin karar duruşmasına polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Duruşmaya Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanıklar Süha T. ve Selman E. mahkemeye SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve maktulün avukatı hazır bulundu. Mahkemeye ölen Halil Yiğitbay' ın eşi ve yakınları da katıldı.

SANIKLAR SUÇU KABUL ETMEDİ

Duruşmaya SEGBİS'le katılan sanıklar Süha T. ve Selman E suçlarını kabul etmeyerek tahliyesini beraatlerini talep ettiler.

YİĞİTBAY'IN EŞİ: ADELETİNİZE GÜVENİYORUM

Ölen Halil Yiğitbay'ın eşi Havva Yiğitbay duruşmada verdiği ifadesinde "5 çocuğumla yalnız kaldım. Eşim serseriler tarafından öldürüldüğü için çok ağrıma gitti. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

"KASTEN YARALAMA OLMUŞTUR"

Mağdur avukatı tutuklu sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, Sanık avukatları ise kamera görüntülerinin kendi çabalarıyla iyileştirerek videodan net görüntülendiğini, olay görüntülerinin TRT ve TÜBİTAK tarafından incelendiğinde müvekkillerimiz kasten yaralanma olayı gerçekleştirmiştir. Sanık müvekkillerimizin tahliyesini ve beraatlerini talep ederiz dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti konvoyda bıçaklanacak yaşamını kaybeden Halil Yiğitbay'ın olayına karışan Selman E.'ye 15 yıl hapis, Süha T.'ye de müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİSİ

Alanya'nın Dinek Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Konaklı Mahallesi'nde butik işleten Nihat Yiğitbay (28), Halil Yiğitbay (44) ve Hasan Yiğitbay (46) kardeşler işyerini kapatıp eve gitmek için yola çıktı. İlçe merkezindeki evlerine seyir halinde olan Hasan Yiğitbay kullandığı hafif ticari araçla trafik ışıklarına geldiği bir grup motosikletliyle tartışmaya başladı. Aynı grup daha sonra 200 metre ileride bulunan trafik ışıklarında kavga etmeye başladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan arbedede Halil Yiğitbay, Nihat Yiğitbay ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi aldığı bıçak darbesinden dolayı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Boynundan ve kalbinden bıçak darbesi alan Halil Yiğitbay, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.