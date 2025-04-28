Alanya’da koyuna tekme atıp, iple eziyet eden şahıs tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesinde bulunan boşluk bir arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Hasan Ç. (55) isimli kişi boş bir arazide kendine ait koyuna tekme ve iple eziyette bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli şahsı Konaklı Jandarma ekipleri gözaltına aldı Ayrıca şüpheli Hasan Ç. (55) bugün işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs Hasan Ç. (55) bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KAYMAKAM KOYUN KORUMA ALTINA ALINDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bugün sosyal medyada bir hayvana şiddet uyguladığına dair görüntüleri çıkan H.Ç., jandarma ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişi hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.