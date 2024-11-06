Alanya’da maket uçak ormanlık alana maket uçak düştü

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ormanlık alana sabah saat 08:30 sularında maket uçağı düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölü veya yaralılar olmadığı öğrenildi. İncekum Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Sert, "Ormanlık alanda önce gürültü geldi sonra dumanlar yükseldi. Yerleşim yerine bir hayli uzak. Durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdik. Siren çalarak ambulns, itfaiye ve jandarma ekiplerinin gittiğini gördük." diye konuştu. Orman Bölge Müdürlüğü düşen uçağın kendileri ile bir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

CAN KAYBI YOK

Yaşanan olayın ardından Antalya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada olayda can kaybının olmadığını bildirdi. Olayın saban saat 08.30 sularında meydana geldiğini belirten valilik, "Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşması sonucunda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen Hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır." dendi.