Alanya’da merdivenlerden düşen Polonyalı turist öldü, eşi tutuklandı

Olay, 11 Ekim günü Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Polonya uyruklu Barbara Böhme (54), alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi (60) iterek odaya götürmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden adam, merdivenlerden yuvarlanarak başını duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Böhme, doktorların tüm çabasına rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan eşi Barbara Böhme, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.