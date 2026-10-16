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Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:34

Alanya’da merdivenlerden düşen Polonyalı turist öldü, eşi tutuklandı

Alanya’da kaldığı otelin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan Polonya uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın eşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alanya’da merdivenlerden düşen Polonyalı turist öldü, eşi tutuklandı
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Olay, 11 Ekim günü Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Polonya uyruklu Barbara Böhme (54), alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi (60) iterek odaya götürmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden adam, merdivenlerden yuvarlanarak başını duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Böhme, doktorların tüm çabasına rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan eşi Barbara Böhme, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ALANYA
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Alanya’da merdivenlerden düşen Polonyalı turist öldü, eşi tutuklandı
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