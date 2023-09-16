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Giriş Tarihi: 16.9.2023 09:01 Son Güncelleme: 16.9.2023 09:13

Alanya’da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Güller Pınarı Mahallesi Ticaret Lisesi kavşağında kaza meydana geldi. İ.A. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.Y. (18) kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfaltta sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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Alanya’da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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